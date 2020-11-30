За неделю на 50% увеличилось количество новых случаев заболевания Covid-19 (ДОПОЛНЕНО)

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), на прошедшей неделе количество новых случаев заболевания Covid-19 в Латвии выросло на 50%.

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Ежедневно, в среднем, в Латвии фиксировалось 550 новых случаев заболевания Covid-19, что на 190 больше, чем неделей ранее.

В ходе эпидемиологического расследования распространения Covid-19 до 47% сократилось количество отслеживаемых случаев, связанных с другим случаем заболевания или вспышкой Covid-19.

Чаще всего — в 35% — новые случаи инфицирования регистрировались в домашних хозяйствах: от членов семьи или от людей, живущих вместе.

Пятая часть — 20% — заразились на работе, еще около 12% — в медицинских учреждениях. Причем, чаще всего заражались медицинские работники.

На прошлой неделе несколько существенных вспышек Covid-19 произошли в социальных домах. При этом пострадали и пациенты, и персонал.

Данные ЦПКЗ показывают, что по крайней мере у каждого десятого лабораторно-протестированного человека с симптомами респираторного заболевания подтверждена инфекция Covid-19, поэтому специалисты еще раз призывают жителей не ходить на работу с симптомами респираторного заболевания.

На прошлой неделе в Латвии также значительно выросла доля положительных тестов на Covid-19: с 6,8% до 8,4%, и этот процент еще выше у тех пациентов, которые были обследованы в связи с острым респираторным инфекционным заболеванием.

Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 32%.

Согласно данным Национальной службы здоровья, за период до минувшего воскресенья увеличилось количество 30-летних пациентов, находящихся на стационарном лечении, с умеренным течением болезни. Количество таких пациентов увеличилось с 19 до 29 пациентов. На лечении в стационарах с тяжелым течением болезни также находятся семь пациентов в возрасте от 40 до 49 лет.

По мере увеличения числа новых случаев Covid-19 увеличилась и нагрузка на эпидемиологов, поэтому на оповещение больных и их контактных лиц нередко уходит один-два дня, а в некоторых случаях и больше.

ЦПКЗ призывает тех, кто получил положительный результат теста на Covid-19, действовать ответственно и постараться самостоятельно проинформировать потенциальных контактных лиц о возможном заражении, чтобы люди как можно скорее предприняли соответствующие меры.