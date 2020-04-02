На прошлой неделе продолжала уменьшаться заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей, но появилась информация о смерти от гриппа еще трех человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В целом в этом сезоне от гриппа и его осложнений скончалось 23 человека. Возраст умерших составил от 38 до 92 лет, среди них было 13 женщин и десять мужчин, почти все имели сопутствующие хронические заболевания.

Больницы в Даугавпилсе, Резекне, Елгаве и Риге сообщили о девяти госпитализированных больных гриппом, в том числе у троих была пневмония.

С начала сезона в этом году констатировано 1704 случая гриппа, в больницах лечились 1245 человек с гриппом и 228 с пневмонией после гриппа.