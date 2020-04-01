За неделю SPKC один раз использовал информацию, полученную от операторов связи

За последнюю неделю Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) один раз использовал полученную от операторов связи информацию, чтобы установить, может ли человек быть источником инфекции, рассказал на Латвийском радио представитель SPKC Юрий Перевощиков.
Полученные данные позволили установить, что конкретный человек не был за границей.
Специалист подчеркнул, что невозможно следить за каждым зараженным Covid-19 человеком и всеми его контактами. Только в отдельных случаях, работая с доступными данными, сотрудники полиции могут установить, соблюдает ли человек карантин. "Технически это возможно, и переговоры об этом продолжаются", — добавил Перевощиков.
Он пояснил, что расследование отдельных случаев и получение информации от медицинских учреждений или с места работы — очень длительный процесс.
Ранее операторы мобильной связи сообщили, что готовы предоставлять правоохранительным органам информацию о примерном местонахождении инфицированных Covid-19 и их контактных лиц.