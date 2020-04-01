За неделю SPKC один раз использовал информацию, полученную от операторов связи

За последнюю неделю Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) один раз использовал полученную от операторов связи информацию, чтобы установить, может ли человек быть источником инфекции, рассказал на Латвийском радио представитель SPKC Юрий Перевощиков.

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Полученные данные позволили установить, что конкретный человек не был за границей.

Специалист подчеркнул, что невозможно следить за каждым зараженным Covid-19 человеком и всеми его контактами. Только в отдельных случаях, работая с доступными данными, сотрудники полиции могут установить, соблюдает ли человек карантин. "Технически это возможно, и переговоры об этом продолжаются", — добавил Перевощиков.

Он пояснил, что расследование отдельных случаев и получение информации от медицинских учреждений или с места работы — очень длительный процесс.

Ранее операторы мобильной связи сообщили, что готовы предоставлять правоохранительным органам информацию о примерном местонахождении инфицированных Covid-19 и их контактных лиц.