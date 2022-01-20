За неделю удвоилось количество случаев Covid-19 среди персонала больницы Страдиня

С прошлой недели среди персонала клинической университетской больницы Паула Страдыня удвоилось количество заболевших Covid-19 — сейчас болеют 60 работников больницы. Об этом в передаче на Латвийском телевидении сообщил председатель правления больницы Риналдс Муциньш.

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"Сейчас происходящее не влияет на работу больницы, но если количество заболевших работников продолжит расти, лечить пациентов будет сложнее", — сказал Муциньш.

По его словам, больница призывает персонал сделать бустерную вакцину. Сейчас третью дозу вакцины от Covid-19 получила уже примерно половина работников медучреждения.

Количество пациентов с коронавирусом сейчас растет незначительно — с середины прошлой недели оно увеличилось с 60 до 80 человек, большая часть не вакцинирована, рассказал Муциньш. Он добавил, что многим необходимо лечение в интенсивной терапии, так как среди заболевших до сих пор преобладает дельта штамм Covid-19.

Количество открытых на этой неделе случаев заболевания отразится на больницах к следующей неделе, объяснил Муциньнш. Известно, что в среду Центр контроля и профилактики заболеваемости сообщал о 5082 новых случаях инфицирования Covid-19.