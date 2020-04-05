За неделю удвоилось количество заболевших Covid-19 в возрастной группе 50 — 59 лет

Количество заболевших Covid-19 жителей Латвии в возрастной группе от 50 до 59 лет за неделю увеличилось почти вдвое до 83 человек, свидетельствуют новые данные Центрa профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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89 людей, заразившихся Covid-19, старше 60 лет — это на 46 случаев больше, чем неделю назад. Чаще всего болеют жители в возрасте от 30 до 39 лет — 139 случаев, а в возрастной группе от 40 до 49 лет — 103 заразившихся. В возрастной группе от 20 до 29 лет — 89 заразившихся Covid-19, а меньше всего заболевших среди тех, кто моложе 19 лет — на данный момент известно о 30 случаях.

Судя по данным ЦПКЗ, на данный момент из 533 заразившихся Covid-19 26% — жители в возрасте от 30 до 39 лет, 19% — от 40 до 49 лет, 17% — от 20 до 29 лет, 17% старше 60 лет, 16% — от 50 до 59 лет, и 5% — младше 19 лет. Как сообщалось ранее, на этой неделе в течение шести дней стало известно о 157 новых случаях заражения Covid-19.

Согласно подсчетам агентства LETA, это на 10 случаев меньше, чем за тот же период на прошлой неделе. На прошлой неделе в течение шести дней общее количество заболевших коронавирусом жителей Латвии увеличилось на 180 человек — до 347 (на 92,8%), а на этой неделе за шесть дней — с 376 до 533 (на 41,8%).

На прошлой неделе с понедельника по субботу каждый день становилось известно в среднем о 27,8 новых заболевших, а на этой неделе — о 26,2. Из всех проведенных на прошлой неделе тестов на Covid-19 положительными оказались 2,9%, а на этой неделе — 2,5%.