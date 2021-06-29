За неделю в Латвии существенно возросло число случаев "индийского" или "дельта" варианта Covid-19

Если неделю назад на "дельта"-вариант коронавируса приходилось 5-6% зафиксированных случаев заболевания, то на этой неделе — уже 15%. Об этом сообщил на заседании правительства руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин.

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На прошлой неделе "индийский" вариант вируса был обнаружен у 45 человек или 15% от общего количества подтвержденных заболеваний. 80% подтвержденных случаев приходятся на так называемый "британский" или "альфа" вариант Covid-19. Открыты четыре случая "египетского" подвида вируса и два — "бразильского" или гамма-варианта. Всего на прошлой неделе был секвенирован 301 образец.

Сергей Никишин подчеркнул, что "дельта"-вариант на 60% заразнее "альфа"-варианта, поэтому прогнозируется, что к концу августа около 90% случаев заболевания будут приходиться на "индийский" подвид.

Советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш считает, что уже через две, три недели "дельта"-вариант вируса станет доминирующим. Берзиньш подчеркнул, что вакцины защищают от всех вариантов заболевания, однако риск заражении "дельта"-вариантом чуть выше. Главное, отметил советник министра здравоохранения, привитые люди не болеют серьезно.

По словам Берзиньша, распространение индийского варианта — одна из причин, почему в Латвии "не все открыто". "Нам нужно дождаться, когда на смену широко распространенному "британскому" варианту придет "дельта", и мы поймем, хватает существующих ограничений или нет", — сказал советник министра здравоохранения на заседании Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.