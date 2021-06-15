За неделю выявлено уже 43 случая заражения индийским штаммом коронавируса

Более опасной, индийской разновидностью коронавируса в Латвии за неделю заболели 43 человека, рассказал на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Всего в Латвии констатировано 85 случаев заболевания коронавирусом, вызванного индийским штаммом.
Три человека заболели на одном из предприятий, два на еще одном (там заболели еще восемь человек, но образцы не стали секвенировать). В двух случаях люди заразились дома, два случая ввезено из России, в одном случае из Египта.
Индийский штамм обнаружен в Риге, Лиепае, Олайне, Гаркалнском крае, Юрмале, Валмиере, Елгаве, Бауском края, Алсунгском крае, Сигулдском крае, Кримулдском крае и Елгавском крае.
В 90% проверенных образцов был констатирован британский штамм.