За неделю выявлено уже 43 случая заражения индийским штаммом коронавируса

Более опасной, индийской разновидностью коронавируса в Латвии за неделю заболели 43 человека, рассказал на заседании правительства эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Всего в Латвии констатировано 85 случаев заболевания коронавирусом, вызванного индийским штаммом.

Три человека заболели на одном из предприятий, два на еще одном (там заболели еще восемь человек, но образцы не стали секвенировать). В двух случаях люди заразились дома, два случая ввезено из России, в одном случае из Египта.

Индийский штамм обнаружен в Риге, Лиепае, Олайне, Гаркалнском крае, Юрмале, Валмиере, Елгаве, Бауском края, Алсунгском крае, Сигулдском крае, Кримулдском крае и Елгавском крае.

В 90% проверенных образцов был констатирован британский штамм.