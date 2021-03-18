За неиспользование масок в Риге из общественного транспорта высажены 495 пассажиров

В марте в Риге за неиспользование масок из общественного транспорта было высажено 495 пассажиров, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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С 1 по 14 марта контролеры Rīgas satiksme вместе с сотрудниками муниципальной полиции провели в общественном транспорте 1173 проверки, контролируя соблюдение мер эпидемиологической безопасности.

Полиция за неиспользование масок оштрафовала 41 пассажира.

По словам контролеров, в целом пассажиры соблюдают меры безопасности, и 98% пассажиров пользуются масками для рта и носа.

Если пассажир не надел маску или сделал это частично, контролер просит его надеть маску, если же пассажир отказывается это сделать, его просят сойти. Если проверка проводится совместно с муниципальной полицией, в отношении нарушителя возбуждается процесс об административном правонарушении.