За незаконное пересечение границы теперь можно получить четыре года лишения свободы

Правительство поддержало поправки к Уголовному закону, предусматривающие ужесточение наказания за незаконное пересечение латвийской границы. Максимальный тюремный срок увеличен на два года.

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В поправках говорится, что незаконное пересечение границы должно признаваться тяжким преступлением. Если раньше за это можно было максимально получить два года тюремного срока, то теперь — четыре.

Министерство внутренних дел подчеркивает, что наказание необходимо ужесточить из-за роста подобных нарушений в последние недели.

Как сообщалось, Государственная пограничная охрана (ГПО) в понедельник предотвратила попытку 22 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в ГПО.

В целом с 10 августа предотвращены попытки 417 человек пересечь государственную границу.

С учетом роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.