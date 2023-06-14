За ночь вывезли 15 тысяч человек: Латвия поминает жертв депортаций 1941 года
Foto: LETA

В среду, 14 июня, в память о жертвах коммунистического геноцида по всей стране пройдут различные памятные мероприятия. В столице запланированы минуты памяти, а в Рижской церкви Св. Иоанна, Рижском Домском соборе и Малой гильдии пройдут памятные концерты.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ночь на 14 июня 1941 года произошла массовая депортация жителей Латвии в сибирские, дальневосточные и дальнесеверные регионы СССР. Всего в ту ночь из Латвии было вывезено более 15 000 человек.

Согласно данным Государственного архива Латвии, в результате депортации 14 июня 1941 года Латвия потеряла более 15 425 жителей, среди которых были латыши, евреи, русские, поляки, в том числе 3751 ребенок в возрасте до 16 лет.

Во время депортации мужчин разлучили с семьями и отправили в лагеря ГУЛАГа, где многие были приговорены к высшей мере наказания, а другие были наказаны лагерным заключением.

14 июня 1941 года тысячи семей из Риги и окрестностей были вывезены со станции "Торнякалнс" в Сибирь. Недалеко от станции находится памятный камень и вагон, который служит как свидетель одного из самых мрачных дней в истории Латвии.

Минуты памяти и концерты в столице


В Риге в 10 часов утра возле станции "Шкиротава" состоится минута памяти, которую проведет певец Арнис Милтиньш. В мероприятии примут участие члены Общества политически репрессированных Латгальского предместья и заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

Между тем, в 12 часов в Вецриге, возле мемориала жертвам советской оккупации "Тактильная история", состоится торжественное памятное мероприятие. Высшие должностные лица государства, Объединение политически репрессированных Латвии и все желающие почтить память жертв коммунистического режима возложат цветы к мемориалу.

На мероприятии с речью выступят президент Эгилс Левитс и заместитель председателя Объединения политически репрессированных Петерис Симсонс. После этого состоится ежегодное шествие от Музея оккупации Латвии к памятнику Свободы в сопровождении музыкальной группы Vilki.

В свою очередь, в 15 часов минута памяти пройдет у станции "Торнякалнс", в которой примут участие члены общества политически репрессированных "Клуб политически репрессированных Курземского района".

Вечером, в 18 часов, в Рижской церкви Св. Иоанна в честь памятного дня состоится концерт "Для увезенных". Концерт посвящен увезенным в Сибирь латвийским детям.

В мероприятии примет участие хор Латвийского радио под руководством дирижера Сигвардса Клявы, в качестве солистки выступит Илзе Рейне (орган). В программе предусмотрена премьера композитора Артурса Маскатса на слова писательницы Анны Саксе "Моя песня". Вход на концерт будет бесплатным.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тем временем, в 18 часов в Рижском центре культуры и народного творчества "Малая гильдия" состоится бесплатный концерт "Время меняется, как волшебник", в рамках которого выступит музыкальный ансамбль Teiksma. В концертную программу войдет оригинальная музыка латвийских композиторов: Вилниса Салакса, Раймондса Паулса, Виты Рудуши, Лауры Екабсоне, Валтса Пуце, Яниса Лусенса и Раймондса Тигулса. Инструмент исполнения — кокле.

В 19 часов в Домском соборе пройдет концертная программа "Элегия", в которой выступит оркестр "Рига". За дирижерским пультом будет художественный руководитель и главный дирижер Валдис Бутанс, а к нему присоединится солист, лауреат Большой музыкальной премии 2022 года, перкуссионист-виртуоз Гунтарс Фрейбергс. В рамках концерта также прозвучит композиция Вилниса Шмидбергса "Элегия".

Первоначально Шмидбергс написал произведение для симфонического оркестра, и его премьера состоялась в 2009 году в исполнении Sinfonietta Rīga и дирижера Нормундса Шне. Однако на концерте 14 июня, когда композитор также отмечает свой день рождения, эта музыка впервые прозвучит в исполнении духового оркестра.

Памятные мероприятия пройдут и в других местах Латвии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (10) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā