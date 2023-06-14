За ночь вывезли 15 тысяч человек: Латвия поминает жертв депортаций 1941 года

В среду, 14 июня, в память о жертвах коммунистического геноцида по всей стране пройдут различные памятные мероприятия. В столице запланированы минуты памяти, а в Рижской церкви Св. Иоанна, Рижском Домском соборе и Малой гильдии пройдут памятные концерты.

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В ночь на 14 июня 1941 года произошла массовая депортация жителей Латвии в сибирские, дальневосточные и дальнесеверные регионы СССР. Всего в ту ночь из Латвии было вывезено более 15 000 человек.

Согласно данным Государственного архива Латвии, в результате депортации 14 июня 1941 года Латвия потеряла более 15 425 жителей, среди которых были латыши, евреи, русские, поляки, в том числе 3751 ребенок в возрасте до 16 лет.

Во время депортации мужчин разлучили с семьями и отправили в лагеря ГУЛАГа, где многие были приговорены к высшей мере наказания, а другие были наказаны лагерным заключением.

14 июня 1941 года тысячи семей из Риги и окрестностей были вывезены со станции "Торнякалнс" в Сибирь. Недалеко от станции находится памятный камень и вагон, который служит как свидетель одного из самых мрачных дней в истории Латвии.

Минуты памяти и концерты в столице



В Риге в 10 часов утра возле станции "Шкиротава" состоится минута памяти, которую проведет певец Арнис Милтиньш. В мероприятии примут участие члены Общества политически репрессированных Латгальского предместья и заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

Между тем, в 12 часов в Вецриге, возле мемориала жертвам советской оккупации "Тактильная история", состоится торжественное памятное мероприятие. Высшие должностные лица государства, Объединение политически репрессированных Латвии и все желающие почтить память жертв коммунистического режима возложат цветы к мемориалу.

На мероприятии с речью выступят президент Эгилс Левитс и заместитель председателя Объединения политически репрессированных Петерис Симсонс. После этого состоится ежегодное шествие от Музея оккупации Латвии к памятнику Свободы в сопровождении музыкальной группы Vilki.

В свою очередь, в 15 часов минута памяти пройдет у станции "Торнякалнс", в которой примут участие члены общества политически репрессированных "Клуб политически репрессированных Курземского района".

Вечером, в 18 часов, в Рижской церкви Св. Иоанна в честь памятного дня состоится концерт "Для увезенных". Концерт посвящен увезенным в Сибирь латвийским детям.

В мероприятии примет участие хор Латвийского радио под руководством дирижера Сигвардса Клявы, в качестве солистки выступит Илзе Рейне (орган). В программе предусмотрена премьера композитора Артурса Маскатса на слова писательницы Анны Саксе "Моя песня". Вход на концерт будет бесплатным.

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Тем временем, в 18 часов в Рижском центре культуры и народного творчества "Малая гильдия" состоится бесплатный концерт "Время меняется, как волшебник", в рамках которого выступит музыкальный ансамбль Teiksma. В концертную программу войдет оригинальная музыка латвийских композиторов: Вилниса Салакса, Раймондса Паулса, Виты Рудуши, Лауры Екабсоне, Валтса Пуце, Яниса Лусенса и Раймондса Тигулса. Инструмент исполнения — кокле.

В 19 часов в Домском соборе пройдет концертная программа "Элегия", в которой выступит оркестр "Рига". За дирижерским пультом будет художественный руководитель и главный дирижер Валдис Бутанс, а к нему присоединится солист, лауреат Большой музыкальной премии 2022 года, перкуссионист-виртуоз Гунтарс Фрейбергс. В рамках концерта также прозвучит композиция Вилниса Шмидбергса "Элегия".

Первоначально Шмидбергс написал произведение для симфонического оркестра, и его премьера состоялась в 2009 году в исполнении Sinfonietta Rīga и дирижера Нормундса Шне. Однако на концерте 14 июня, когда композитор также отмечает свой день рождения, эта музыка впервые прозвучит в исполнении духового оркестра.

Памятные мероприятия пройдут и в других местах Латвии.