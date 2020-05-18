За новым паспортом или ID-картой — только по предварительной записи

С сегодняшнего дня, 18 мая, до завершения чрезвычайного положения Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) будет оформлять и выдавать паспорта и удостоверения личности (ID-карты) только по предварительной записи.

Новый порядок приема клиентов позволит контролировать поток клиентов и ограничивать риск скопления людей, тем самым оберегая и клиентов, и работников от угрозы Covid-19.

Чтобы уменьшить время пребывания в учреждении, можно также пользоваться электронной услугой "Запись на выдачу документа, удостоверяющего личность" на портале "Latvija.lv".

Рижские отделения УДГМ всегда наиболее загружены, поэтому учреждение призывает использовать и другие 26 территориальных отделений в разных городах Латвии.

Контакты для предварительной записи можно найти на сайте УДГМ.