За обесценивание жертв Холокоста Гобземса предлагают отстранить от одного заседания Сейма

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду, 7 июля, признала депутата Алдиса Гобземса виновным в четырех эпизодах нарушения кодекса этики депутата Сейма и решила выдвинуть на голосование парламента отстранение политика от одного заседания Сейма, сообщает Delfi. Это самое суровое наказание, которое может назначить комиссия.

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Члены комиссии пришли к выводу, что Гобземс, сравнивая эпидемиологические ограничения с Холокостом, нарушил 7, 8, 16 и 19 статью кодекса этики. 7 статья предписывает депутатам избегать оскорбительных высказываний и предписывает политикам в своих речах основываться на фактах, их честную интерпретацию и аргументацию. 8 статья гласит, что депутаты должны избегать высказываний, которые можно воспринять как призыв к незаконным действиям. 16 статья обязывает депутатов быть вежливыми, а 19 статья обязывает депутатов воздерживаться от корыстного самовыражения на трибуне Сейма.

Депутат Айнарс Латковскис (Новое Единство) сначала предложил ограничиться письменным предупреждением, так как Гобземс обсудил этот поступок с еврейской общиной. Однако во время дискуссии прозвучала информация, что Гобземс не сожалеет о своем поступке, а прощение со стороны еврейской общины не значит, что о нарушениях можно забыть. Латковскис отозвал свое предложение.

За отстранение Гобземса от заседания Сейма проголосовали Янисна Курсите-Пакуле (Национальное объединение), Алдис Адамович (Новое Единство), Илмарс Дуритис (Развитие/За!), Айнарс Латковскис (Новое Единство), Линда Медне (НКП), Андрис Скриде (Развитие/За!), Нормундс Жунна (НКП). Против проголосовала Иева Крапане (KPV LV), в голосовании не участвовали Янина Ялинска и Янис Вуцанс из Союза “зеленых” и крестьян. Окончательное решение должен принять Сейм.

Как уже сообщалось, Гобземс в социальных сетях сравнивал эпидемиологические ограничения с Холокостом, приравнивая невакцинированных людей к жертвам еврейского геноцида. Он призывал невакцинированных жителей носить желтую шестиконечную звезду на одежде. Это возмутило еврейскую общину. Позже лидер общины Аркадий Сухаренко сообщил Delfi, что встретился с Гобземсом. Депутат заверил, что не хотел обидеть евреев, после чего Сухаренко от имени общины простил политика.