За один день полиция начала против Гобземса девять процессов об административных нарушениях
Foto: DELFI

В понедельник Государственная полиция начала девять процессов об административных нарушениях против Алдиса Гобземса. Депутат Сейма проводил акции протеста в городах Курземе.

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Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в Тукумсе были возбуждены административные процессы в связи с неподчинением законным требованиям должностных лиц, нарушениями Закона "О собраниях, шествиях и пикетах" и несоблюдением требований распоряжения правительства "Об объявлении чрезвычайной ситуации".

В первой половине дня понедельника полицейские задержали в Тукумсе Гобземса, однако затем выпустили — и оппозиционер продолжил турне по региону.

В Талси против Гобземса начаты два административных процесса — о нарушениях Закона "О собраниях, шествиях и пикетах" и несоблюдении требований распоряжения правительства "Об объявлении чрезвычайной ситуации". Но задержан Гобземс в Талси не был.

В Вентспилсе к уже перечисленным нарушениям, совершенным Гобземсом в Тукумсе, добавилось еще и мелкое хулигантство, сообщает LETA. В Вентспилсе Алдис Гобземс был вновь задержан полицией. И до четвертого пункта своего турне — Лиепаи — уже не доехал.

Также начат ряд административных процессов против других участников несанкционированных собраний, оценивается их ответственность.

Государственная полиция призывает не посещать подобные несанкционированные мероприятия, соблюдать установленнные в стране требования эпидемиологической безопасности, не допускать риска распространения Covid-19, не создавать угрозы для своего здоровья и здоровья окружающих.

Как уже сообщалось, ранее полиция уже наложила на Гобземс штрафы в размере 350 евро и 2000 евро за проведение 4 августа несанкционированной акции протеста против "обязательной вакцинации" в Риге. За нарушения, допущенные на акции протеста 18 августа, Гобземс был оштрафован на 6 700 евро.

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