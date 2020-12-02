За один день собрано 10 000 подписей за отмену обязательного ношения масок учениками 1-4 классов

На портале общественных инициатив Manabalss.lv днем 2 декабря начат сбор подписей за отмену обязательного ношения масок учениками 1-4 классов. За семь часов нужные 10 000 подписей были собраны.

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"Всемирная организация здравоохранения указывает, что для детей с 6 до 11 лет ношение маски может быть рекомендовано. К тому же если эта мера будет введена, то ее выполнение должны контролировать взрослые. Это значит, что учителя в дополнение ко всему должны будут следить за тем, чтобы дети носили маски правильно. А это для них дополнительная нагрузка и трата времени в нынешних сложных условиях образовательного процесса", — указывают авторы инициативы.

Ношение маски будет означать, что дети будут меньше дышать свежим воздухом, который необходим для их нормального развития и здоровья, подчеркивают они.

"К тому же тот факт, что решение принято 1 декабря дает обществу четкий сигнал: через месяц принятые сейчас другие ограничительные меры не дадут желаемого результата в борьбе с ограничением вируса. Это неприемлемо, так как правительство обещало следить за динамикой развития ситуации и цифрами и принимать решения, основываясь на них", — написано в тексте инициативы.

Напомним, с 4 января в школах маски надо будет носить всем, то есть и учителям, и школьникам как во время учебного процесса, так и на переменах.