За осложнения после вакцины обещают компенсации, но механизма пока нет
Foto: DELFI

Латвийцы смогут получить компенсацию за осложнения средней и высокой степени тяжести после вакцинации против Covid-19, решил Сейм в окончательном чтении. Механизм компенсации еще предстоит разработать правительству, и Министерство здравоохранения подготовило условия для согласования с другими министерствами.

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Как пишет со ссылкой на nra.lv агентство LETA, в Латвии до сих пор в качестве существенных классифицированы 23% побочных эффектов от вакцин против Covid-19.

Это означает, что в данных случаях реакции привели, например, к госпитализации пациента или были признаны врачом в качестве значимых с медицинской точки зрения реакция.

К концу октября было получено 2399 сообщений о предполагаемых побочных реакциях на вакцины против Covid-19.

Государственное агентство лекарств (ГАЛ) отмечает, что, как и в случае со всеми вакцинами и другими медицинскими препаратами, после вакцинации против Covid-19 также могут возникнуть побочные эффекты, однако не у всех людей.

"Важно, что побочных эффектов от вакцины не больше и они не более серьезны, чем симптомы Covid-19 и сама болезнь, от которой эти вакцины защищают", — говорит специалист ГАЛ Дита Окмане.

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LETA

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