За отсутствие маски полицейские смогут штрафовать на 50 евро

Депутаты Сейма сегодня концептуально поддержали поправки к закону об управлении ситуацией с распространением Covid-19, предусматривающие введение штрафа за неношение масок в общественных местах, где этого требуют нормативные акты.

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Ранее правительство уже поддержало подготовленные Министерством юстиции поправки, предусматривающие за неношение масок применять предупреждение или штраф в размере от 10 до 50 евро.

Законопроекту присвоен статус срочного. Депутат Юлия Степаненко предложила этого не делать, так как предложение нужно обсудить, и законопроект не предусматривает обеспечение масками нуждающихся жителей.

Депутат Новой консервативной партии Юрис Ранцанс, напротив, выступил за срочность, так как заболеваемость Covid-19 растет.

О том, что следует обеспечить маски всем, кто не может их себе позволить, говорили также депутаты Вячеслав Домбровский и Янис Домбрава. Он также призвал ограничить перемещение людей из стран с высокой заболеваемостью (Польша, Литва, Украина).

Размер штрафа за неношение маски будет определяться в индивидуальном порядке представителями полиции.