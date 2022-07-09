За палатку в дюнах грозит штраф почти в полторы тысячи евро. В каких случаях штраф не будет выписан?

За поставленную в дюнной охраняемой зоне палатку частному лицу грозит штраф от 30 до 1400 евро. Как сообщили Латвийскому радио в Государственной службе охраны среды (VVD), каждый сезоне инспекторы ловят и штрафуют несколько нарушителей. В этом сезоне таких уже было 10 человек, но больше инспекторов беспокоят не люди, которые ставят палатки в дюнах, а те, кто в защитную зону заезжает на автомобилях, мотоциклах и квадроциклах. Об этом пишет LSM.lv.

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Представительница службы Сабине Яунбирзе напомнила, что в охраняемой зоне дюн нельзя ставить палатки. Лагерь разрешено разбивать лишь в специально оборудованных местах для кемпинга и зонах отдыха. Она пояснила, что упомянутая зона начинается у моря, где есть растительность.

Разведение костров и установка палаток в этом месте запрещены. Однако, если палатка будет установлена в песке рядом с морем, инспекторы VDD не будут выписывать штраф, отметила Яунберзе. По ее словам, закон гласит, что палатки и костры запрещены в охраняемой дюнной зоне. В свою очередь, к пляжу эти запреты не относятся, но запрещено разводить костры вне отведенных для этого мест и во дворах жилых домов.

Что касается установки палатки на пляже, то исключение составляют особо охраняемые природные территории. На берегу там тоже нельзя ставить палатку. Например, в Слитерском национальном природном парке. Штраф за установку палатки в дюнной зоне может составить от 30 до 1400 евро для физического лица. В этом году штраф был выписан уже 10 нарушителям.

По словам Яунберзе, инспекторов больше беспокоят не люди, которые ставят палатки в дюнах, а те, кто заезжает в охраняемую зону на автомобилях или катается по дюнам на мотоциклах и квадроциклах. Определенные проблемы создают и "копатели", которые ходят по дюнам с металлоискателями.

Проблема заключается не только в безответственных действиях людей, но и в недостатке предупреждающих знаков. В свою очередь, председательница правления ассоциации Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле подчеркнула, что в Латвии не хватает единых правил поведения на природе. Сейчас правила фрагментированы и различаются от самоуправления к самоуправлению.

На данный момент Lauku ceļotājs занимается разработкой проект, который предусматривает единые правила поведения на природе в Латвии.