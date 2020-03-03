За первые дни марта подано на 40,1% больше электронных деклараций о доходах, чем в прошлом году

До 8 часов утра вторника, 3 марта, в электронной форме подано 273 434 ежегодные декларации о доходах, что на 40,1% больше, чем за тот же период годом ранее, информировали агентство ЛЕТА в Службе государственных доходов (VID).

В прошлом году за два первых дня марта было подано 195 108 ежегодных деклараций.

Несмотря на большое количество подаваемых деклараций, в работе системы электронного декларирования (EDS) значительных помех не было.

В бумажном формате в VID до 8 часов 3 марта подано 3867 ежегодных деклараций о доходах.

Те, для кого подача деклараций обязательна, должны подать их в течение трех месяцев начиная с 1 марта. Для тех, кто подает декларации добровольно, чтобы вернуть оправданные расходы на медицину и образование, срок подачи составляет три года.