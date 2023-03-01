В полночь в Латвии стартовал прием деклараций о доходах за прошлый год. Многие налогоплательщики успели это сделать уже в первые минуты. Тем не менее Служба госдоходов (VID) призывает не спешить с подачей документов, поскольку ажиотаж может привести к сбоям в работе Системы электронного декларирования (EDS).

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Как сообщает пресс-служба VID, за первые 30 минут декларации подали почти 9 000 человек, а за первые два часа — 36 000, к 7 часам утра — 80 205, к 8 утра — 99 572.

Налоговая служба благодарит жителей Латвии за доверие, но по-прежнему призывает не спешить с подачей деклараций, напоминая, что для тех, кто обязан подать документы отведено три месяца, для остальных — три года.

Как сообщила генеральный директор VID Иева Яунземе в интервью телеканалу TV3, из-за наплыва желающих система EDS работала медленно. Уже подано около 10% от всех деклараций. Планируется, что в этом году будет подано больше деклараций, чем в прежние годы.

Кроме того, по-прежнему можно подавать и вносить изменения к декларациям за 2019, 2020 и 2021 годы. Но срок подачи документов за 2019 год истекает 16 июня 2023 года.

Как уже ранее писал портал Delfi, с этого года желающим вернуть налоги с медицинских услуг надо указать, был ли у вас полис страхования здоровья — VID вправе запрашивать и получать от страховщиков информацию об оплаченных полностью или частично медуслугах.

Подробнее о том, что надо учитывать при подаче декларации о доходах, читайте — здесь.