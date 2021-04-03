За первые два месяца года на 36% больше выплачено пособий по болезни
Foto: Pixabay

В январе и феврале прошлого года до появления Covid-19 в Латвии пособие по болезни выплачивалось 90 585 раз, а в этом году за два месяца — 123 458 раз, или на 36% больше, сообщает Государственное агентство социального страхования (ГАСС).

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В первом месяце текущего года пособие по болезни выплачено 61 039 раз, а в феврале — 62 419. Для сравнения, в январе прошлого года это пособие было выплачено 49 984 раза, а в феврале — 40 601 раз.

Данные ГАСС показывают увеличение количества получателей пособий в марте и апреле, когда оно составило 48 485 и 50 478 соответственно. Однако летом спрос снизился, и среднее количество получателей пособий с июня по август составляло 27 002.

Осенью с ростом заболеваемости Covid-19 количество получателей пособий по болезни начало увеличиваться. В ноябре пособий было выплачено на 4,7% больше, чем в октябре, а в декабре — на 25% больше, чем месяцем ранее.

В январе было выплачено пособий по болезни на 17,6% больше, чем в последнем месяце 2020 года.

В настоящее время ГАСС располагает информацией только за первые два месяца этого года.

Как сообщалось, по данным Минфина, Covid-19 значительно увеличил расходы на пособия по болезни, которые были на 18,5 млн евро или 44,7% выше, чем за первые два месяца 2020 года.

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LETA

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LETA
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