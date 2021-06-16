За первые пять месяцев этого года на 20% возросла смертность

В Латвии с 4 января по 30 мая этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,3% возросла смертность, сообщает Центральное Статистическое управление. Удельный вес смертей с диагностированным Covid-19 колебался в течение первых пяти месяцев года в пределах 7%-20% от общего количества летальных исходов.

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С января по май 2021 года умерли 13 755 жителей, за первые пять месяцев прошлого года — 11 967 жителей

За 21 неделю этого года умерли 7315 женщин (+19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 6 440 мужчин (+21,7%).

В этом году 85,9% смертей приходятся на людей старше 60 лет, что соответствует показателям первых пяти месяцев прошлого года — 85,6%.

Среди регионов лидер по росту смертности — Латгалия (+29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), далее следует Видземе (+24,9%), Земгале (+21,3%). В Риге смертей стало на 15% больше, в Пиериге — на 18%, в Курземе — на 14%.