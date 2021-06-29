За первые три месяца этого года пассажиропоток "Rīgas satiksme" упал почти на 50%

Рижское муниципальное предприятие Rīgas satiksme будет просить у самоуправления дополнительно 3 млн в виде дотаций за первый квартал этого года, сообщило на пресс-конференции руководство компании.

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Дотация необходима, чтобы погасить убытки, возникшие из-за ограничений Covid-19.

В первом квартале 2021 года доходы предприятия от пассажирских перевозок составили 5,47 млн евро, что на 49,9% меньше, чем годом ранее. Такие потери связано с уменьшением пассажиропотока из-за Covid-19.

Оборот предприятия в первом квартале этого года — 37,575 млн евро, что на 19,1% меньше, чем в тот же период 2020 года. Убытки компании за первые три месяца 2021 года уже достигли 132,9 тыс евро, в тот же период прошлого года Rīgas satiksme работало с прибылью.

В 2021 году самоуправление выделило Rīgas satiksme дотацию на сумму в приблизительно 110 млн евро. Эта сумма дотаций меньше прошлогодней на 8-9 млн евро. Снижение финансирования было обосновано надеждами на то, что пассажиропоток благодаря вакцинации летом будет восстанавливаться быстрее.

Сейчас в рабочие дни общественный транспорт Rīgas satiksme перевозит примерно 230 тысяч пассажиров, планируется, что это показатель возрастет до 320 тысяч. В выходные число пассажиров сокращается до 100 000.

Доходы Rīgas satiksme в 2020 году составили 182,9 млн евро, что на 25,8 млн евро больше, чем в 2019-м. Расходы составили 181 млн евро, их удалось сократить на 19,1 млн евро. Таким образом предприятие в прошлом году работало с прибылью в миллион евро.