PantherMedia/Scanpix
Foto: PantherMedia/Scanpix

По данным Центрального статистического управления, смертность в первые три недели года в Латвии увеличилась на 44,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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С 4 по 24 января в Латвии было зарегистрировано 2438 смертей, а за первые три недели 2020 года — 1682 смерти.

Среди умерших 1282 женщины, что на 41% больше, чем за первые три недели прошлого года, и 1156 мужчин, что на 49,5% больше.

В первую неделю этого года в Латвии зарегистрировано 836 смертей по сравнению со 573 годом ранее, во вторую — 815 по сравнению с 583, в третью — 787 по сравнению с 526.

88,1% (2148 человек) умерших за три первых недели этого года были старше 60 лет. В прошлом году доля умерших старше 60 лет составляла 86,1% (1448 человек).

Наибольшее количество смертей за первые три недели этого года зарегистрировано в Рижском регионе — 736, что на 48,7% больше, чем годом ранее.

Доля умерших с диагнозом Covid-19 за первые три недели этого года составила 17,7%, в том числе в первую неделю года — 20,2%, во вторую — 15,8%, в третью неделю — 16,9%.

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LETA

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LETA

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