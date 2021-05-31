За первый час предварительного голосования на муниципальных выборах проголосовало 4600 избирателей

За неполный час с начала муниципальных выборов свой голос отдали 4603 человека на 731 участках, сообщила агентству LETA представитель ЦИК Лаура Захарова.

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Голосование началось в 16:00, избирательные участки были открыты до 20:00. Активность избирателя в первый день составила 1,6%. В 2017 году, на прошлых выборах, этот показатель был 1,9%. По мнению председателя ЦИК Кристине Берзини, активность и в дальнейшие дни не будет высокой — даже активность в 50% стоит считать хорошей.

Во вторник и в среду голосования не будет, в четверг, 3 июня, можно будет проголосовать с 9:00 до 16:00, а в пятницу, 4 июня — с 13:00 до 20:00. В день выборов, 5 июня, участки будут работать с 7:00 до 20:00.

В Риге выборов не будет, поскольку Рижская дума была выбрана в прошлом году на внеочередных выборах. Кроме того, выборов не будет в Резекне и Мадоне — их "заморозило" решение Конституционного суда, который счел присоединение Вараклянского края к Резекненскому не соответствующим Конституции, а опросы показывают, что жители Вараклян хотели бы присоединиться к Мадоне.