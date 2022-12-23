За плохое знание латышского наказали 166 педагогов

В этом году Центр госязыка применил административное наказание к 166 педагогам, работающим в школах, детсадах и профессиональных учебных заведениях.
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Больше всего таких педагогов в Риге. Процент нарушений, выявленных при проверке, в среднем около 10%, но в некоторых детсадах доходит до 30%.
По словам Департамента контроля языка Центра госязыка Мадары Реке, ситуация постепенно улучшается — в некоторых учебных заведениях нарушений не обнаружено вообще. По ее словам, педагогам помогли языковые курсы.
В этом году ЦГЯ проверил около 1000 педагогов.
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