За плохое знание латышского наказали 166 педагогов
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В этом году Центр госязыка применил административное наказание к 166 педагогам, работающим в школах, детсадах и профессиональных учебных заведениях.

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Больше всего таких педагогов в Риге. Процент нарушений, выявленных при проверке, в среднем около 10%, но в некоторых детсадах доходит до 30%.

По словам Департамента контроля языка Центра госязыка Мадары Реке, ситуация постепенно улучшается — в некоторых учебных заведениях нарушений не обнаружено вообще. По ее словам, педагогам помогли языковые курсы.

В этом году ЦГЯ проверил около 1000 педагогов.

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