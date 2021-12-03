За плохую очистку улиц Clean R будет платить 900 евро в день

Рижская дума решила оштрафовать предприятие Clean R, которое отвечает за чистоту рижских тротуаров в зимний период. Компания должна будет платить 900 евро в день, сообщили агентству LETA.

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В случае повторного нарушения штраф увеличится до 1500 евро, а если качество работы не станет лучше в ближайшие дни, Рижская дума расторгнет договор, действующий до конца декабря.

В первые снежные дни дума констатировала, что Clean R очищает менее, чем половину указанных в договоре улиц. По условиям договора Clean R должен обеспечить ежедневную зимнюю уборку рижских тротуаров, в том числе в праздничные и выходные дни. Тротуары должны быть очищены до 8:00 утра.

Ранее сообщалось, что предприятие Clean R, отвечающее также за ежедневное содержание улиц и тротуаров в Резекне, не выполнило обязательств по договору и оштрафовано на 10 500 евро.