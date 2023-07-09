За полгода инициативы граждан изменили четыре закона

В первом полугодии инициативы граждан изменили четыре закона, сообщили агентству LETA представители портала общественных инициатив Manabalss.lv.

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Автором двух инициатив стала Инга Ванага, председатель Латвийского союза работников образования и науки (LIZDA). Изменение законодательства было достигнуто как ее частной инициативой по государственной оплачиваемой стоматологии для детей в острых ситуациях, так и инициированным от имени LIZDA иском о предотвращении дискриминации при приеме на работу педагогов дошкольного образования.

В этом году на стоматологию, доступную для детей в неотложных состояниях, было выделено дополнительно 4,34 миллиона евро.

Для того чтобы добиться реализации второй инициативы, необходимо было решение Конституционного суда. Суд установил, что хотя Кабинет Министров принял решение об устранении неравенства для воспитателей до 1 января 2025 года и неоднократно вносил изменения в оспариваемое положение, постепенно уравнивая МРОТ для воспитателей дошкольных учреждений, оно все же отличается от остальных случаев общих минимальных ставок зарплаты, установленных для учителей образовательных ступеней.

Конституционный суд признал, что в основу такого постепенного выравнивания низшей ставки зарплаты воспитателей дошкольных учреждений могут быть положены соображения, связанные с необходимостью обеспечения стабильности государственного и местного бюджетов. Однако таких аргументов недостаточно для оправдания законной цели дифференцированного обращения.

Стабильность государственного и местного бюджетов сама по себе не может служить оправданием для различного отношения к группам лиц, находящихся в одинаковых условиях и сопоставимых по определенным критериям, полагает суд.

Суд признал нормы регламента, определяющие низшую ставку зарплаты воспитателей дошкольных учреждений, не соответствующими принципу правового равенства, содержащимся в первом предложении статьи 91 Конституции, и утратившими силу с 1 января 2024 года.

Обе инициативы поддержали чуть более 10 000 граждан Латвии. Инициативу "Оплачиваемая государством стоматология для детей в острых ситуациях" поддержали 10 764 жителей, а инициативу "Недопущение дискриминации при приеме на работу воспитателей дошкольных учреждений" — 10 575 жителей.

Наибольшее количество жителей поддержало инициативу "Проверка технического состояния легковых автомобилей каждые два года" — ее подписали 13 883 жителей. В этой сфере тоже достигнуты изменения в законе.

Кроме того, 10 729 жителей подписали инициативу "За полный слух, особенно для детей с нарушениями слуха".

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Всего за первые шесть месяцев года в Сейм поступило 11 коллективных представлений, основанных на инициативах Manabalss.lv.

С учетом перерыва в работе Сейма летом подача еще трех инициатив, недавно получивших необходимую по закону поддержку подписантов, отложена до конца августа, сообщили представители портала. Это следующие инциативы: "увеличение пособия по беременности и родам", "прекражение поддержки экс-президентов на государственные деньги" и "реальные тюремные сроки для мучителей и убийц животных".

Инициативы может инициировать и подписать любой гражданин Латвии, достигший 16-летнего возраста. Чтобы инициатива дошла до Сейма, она должна соответствовать критериям качества Manabalss.lv и собрать на платформе не менее 10 000 подписей граждан.