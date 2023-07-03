За полгода в Латвии выгорело больше леса, чем за последние три года

В текущем году в Латвии зарегистрировано и потушено 508 лесных пожаров, выгорело 607 га лесных угодий, в том числе 105 га молодых посадок и 362 га особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную службу леса (ГСЛ).

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Больше всего пожаров было потушено на территории Рижского регионального лесничества - 262 с площадью горения 492 га. За ним следует Южно-Латгальское лесничество с 82 пожарами и выгоревшей площадью 19 га.

В первом полугодии текущего года лесных площадей выгорело больше, чем за предыдущие годы в целом. В прошлом году потушен 391 пожар площадью 221 га, в 2021 году – 466 пожаров площадью 505 га, в 2020 году – 581 пожар площадью 528 га.

Несмотря на то, что в последнее время шли дожди, ГСЛ по-прежнему призывает соблюдать особую осторожность при использовании огня в лесу и помнить, что с 1 мая 2023 года на всей территории страны объявлен пожароопасный период в лесах.