За полгода в тюрьмах изъято 865 мобильных телефонов
Foto: Pixabay

За первые шесть месяцев 2023 года в латвийских местах заключения было найдено 865 мобильных телефонов, 754 SIM-карты и 96 запчастей для мобильных телефонов, сообщает LETA. Пользование мобильными телефонами в тюрьме запрещено.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Заключенные продолжают обходить запрет на использование мобильных телефонов, нередко продолжая из тюрьмы с их помощью совершать преступные действия.

На этой неделе Госполиция сообщила о задержании преступной группировки, занимающейся реализации синтетических опиоидов в Латвии. Глава и координатор этой группировки — мужчина 1981 года, уже находящийся в тюрьме за наркоторговлю.

Госполиция не стала комментировать агентству LETA, каким образом можно координировать работу преступной группровки, находясь в тюрьме.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā