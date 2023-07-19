За полгода в тюрьмах изъято 865 мобильных телефонов

За первые шесть месяцев 2023 года в латвийских местах заключения было найдено 865 мобильных телефонов, 754 SIM-карты и 96 запчастей для мобильных телефонов, сообщает LETA. Пользование мобильными телефонами в тюрьме запрещено.

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Заключенные продолжают обходить запрет на использование мобильных телефонов, нередко продолжая из тюрьмы с их помощью совершать преступные действия.

На этой неделе Госполиция сообщила о задержании преступной группировки, занимающейся реализации синтетических опиоидов в Латвии. Глава и координатор этой группировки — мужчина 1981 года, уже находящийся в тюрьме за наркоторговлю.

Госполиция не стала комментировать агентству LETA, каким образом можно координировать работу преступной группровки, находясь в тюрьме.