За полтора года БПБК 70 раз наказал депутатов за конфликт интересов

С осени 2019 года Бюро по борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) в 70 случаях оштрафовал или объявил выговор депутатам самоуправлений за ситуации с конфликтом интересов, сообщает агентство LETA.

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Депутаты получили выговоры или административные штрафы за несоблюдение положений Закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих". Среди наказанных — не только отдельные представители власти с отдельными нарушениями, но и целые Думы, поскольку они коллективно принимали незаконные решения. Также были депутаты, которых за это время успели наказать несколько раз.

Собранная агентством LETA информация показывает, что в 46 случаях были наказаны рядовые депутаты, в 15 случаях — председатели самоуправлений, а в девяти случаях — заместители председателей.

Нарушения были разными. Например, представленные депутатами компании получали муниципальные закупки без проведения открытого конкурса, или чиновники решили утвердить оплату своим родственникам. Также муниципальные политики назначали денежные премии или призы, а также незаконно совмещали должности.