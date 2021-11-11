За получение и хранение поддельного ковид-сертификата можно будет получить год тюрьмы
Foto: DELFI

Сейм в окончательном чтении утвердил поправки в Уголовному закону, установив уголовную ответственность за получение поддельного сертификата Covid-19, подтверждающего вакцинацию, перенесенную болезнь или результаты тестирования.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Закон предусматривает, что такие нарушения повлекут за собой лишение свободы на срок до одного года, краткосрочное лишение свободы, принудительные работы или штраф.

При этом предусмотрено, что от уголовной ответственности могут быть освобождены те, кто добровольно сообщит о произошедшем после совершения уголовного преступления и будет активно содействовать его раскрытию и расследованию.

Закон также усиливает ответственность за предложение или передачу материальных ценностей, собственности или других благ лично или через посредника сотруднику государственного или муниципального учреждения, который не является государственным должностным лицом. Предусмотрено, что такое нарушение также будет караться лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом. До сих пор наказание за такое нарушение законом не предусматривалось.

Сейчас вакцинация является единственным доступным инструментом для борьбы с распространением Covid-19. Это также является ключевым условием для предоставления эпидемиологически безопасных услуг, а также безопасных условий труда, которые необходимы как для экономики, так и для непрерывного функционирования учреждений, подчеркивается в обосновании изменений, говорится в аннотации к законопроекту.

Новый порядок также будет применяться в случае распространения других заболеваний, ограниченных вакцинацией, отмечают авторы изменений в законе.

С инициативой принять такие поправки выступили депутаты Сейма, представляющие коалиционные партии: Андрей Юдин ("Новое Единство", Юрис Юрашс (Новая Консервативная партия), Юрис Пуце (AP!), Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) и Анда Чакша ("Новое Единство"). Министерство юстиции дополнило законопроект своими предложениями.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

"Новое Единство" Юрис Пуце Национальное объединение Анда Чакша Андрей Юдин Вакцинация Райвис Дзинтарс Сейм
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?