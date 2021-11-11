За получение и хранение поддельного ковид-сертификата можно будет получить год тюрьмы

Сейм в окончательном чтении утвердил поправки в Уголовному закону, установив уголовную ответственность за получение поддельного сертификата Covid-19, подтверждающего вакцинацию, перенесенную болезнь или результаты тестирования.

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Закон предусматривает, что такие нарушения повлекут за собой лишение свободы на срок до одного года, краткосрочное лишение свободы, принудительные работы или штраф.

При этом предусмотрено, что от уголовной ответственности могут быть освобождены те, кто добровольно сообщит о произошедшем после совершения уголовного преступления и будет активно содействовать его раскрытию и расследованию.

Закон также усиливает ответственность за предложение или передачу материальных ценностей, собственности или других благ лично или через посредника сотруднику государственного или муниципального учреждения, который не является государственным должностным лицом. Предусмотрено, что такое нарушение также будет караться лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом. До сих пор наказание за такое нарушение законом не предусматривалось.

Сейчас вакцинация является единственным доступным инструментом для борьбы с распространением Covid-19. Это также является ключевым условием для предоставления эпидемиологически безопасных услуг, а также безопасных условий труда, которые необходимы как для экономики, так и для непрерывного функционирования учреждений, подчеркивается в обосновании изменений, говорится в аннотации к законопроекту.

Новый порядок также будет применяться в случае распространения других заболеваний, ограниченных вакцинацией, отмечают авторы изменений в законе.

С инициативой принять такие поправки выступили депутаты Сейма, представляющие коалиционные партии: Андрей Юдин ("Новое Единство", Юрис Юрашс (Новая Консервативная партия), Юрис Пуце (AP!), Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) и Анда Чакша ("Новое Единство"). Министерство юстиции дополнило законопроект своими предложениями.