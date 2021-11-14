За последние пять лет Латвия переплатила 50 миллионов евро за обслуживание дорог. Им занималось госпредприятие

Завершился конкурс о том, кто будет заниматься обхозяйствованием главных дорог Латвии. До сих пор абсолютным монополистом в этой сфере было государственное предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU). Министр сообщения Талис Линкайтс решил проверить, нельзя ли эту работу сделать дешевле и, как в Эстонии привлечь в эту сферу частные компании. Об этом сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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Открытие рынка вызвало большое удивление, поскольку представленные LAU ценовые предложения были на несколько миллионов ниже, чем госпредприятие требовало за те же работы раньше. Причин может быть две — либо госкомпания подала необоснованно заниженные цены, либо ранее цены были завышены.

LAU уже давно обслуживает латвийские дороги. Неоднократные попытки открыть эту отрасль для свободного рынка провалились. Возможно, потому, что политики были заинтересованы в сохранении контроля над бюджетом госкомпании в размере 80 миллионов евро. Министр сообщения Талис Линкайтс принял решение изменить этот порядок со следующего года и разрешить частным предприятиям участвовать в рынке.

"Мы видели, что открытие рынка как в Эстонии, так и в Финляндии позволило получить хорошее предложение и это выгодно как государству, так и поставщикам услуг. И поэтому мы рады, что первый шаг сделан", — заявил политик.

Было объявлено о закупке на пять лет стоимостью в четверть миллиарда (254 000 евро). Территория Латвии условно была разделена на 19 регионов обслуживания, каждый из которых включал автодороги средней протяженностью от 600 до 1500 километров.

Госпредприятие также приняло участие в конкурсе и победило в 16 из 19 лотов. Только в трех разделах закупки цены были ниже у частных компаний. В разделе Талси и Вентспилса выиграло предприятие Saldus ceļinieks вместе с эстонской компанией TREV2GRUPP, в Лимбажи — Binders, а в Даугавпилсе самые высокие цены представила фирма Clean R .

Бюджет планировал организатор конкурса Latvijas valsts ceļi (LVC). За основу были потраченные госкомпанией деньги в прошлые годы.

Исходя из предложенных в ходе конкурса цен, госпредприятие готово выполнять работы за значительно более дешевую цену, чем оно запрашивало ранее за те же услуги. Самая большая разница наблюдается в Риге — более пяти миллионов (бюджет составляет 27 миллионов, а LAU предлагает 21,7 миллиона евро).

В разделе Кулдиги и Салдуса разница также впечатляющая и составляет около пяти миллионов евро (бюджет 17,4 миллиона евро, цена LAU 12,6 миллионов евро. В регионах Тукумса и Добеле (бюджет 17,4 миллиона евро, цена LAU 14,2 миллиона евро) и Гулбене и Мадоны (бюджет 16,8 миллиона евро, цена LAU 13,6 миллиона евро) госпредприятие пообещало цену на три миллиона дешевле.

Сокращение по всем разделам закупки составляет в среднем от 15 до 20%. В целом эта разница за последние пять лет составляет 50 миллионов евро.

Как указал председатель правления компании Latvijas ceļu būvētājs и бывший премьер-министр Андрис Берзиньш, он рад тому, что правительство наконец получит точную информацию о том, сколько на самом деле стоит обслуживание дорог.

Однако возникает вопрос о том, что стало причиной такой большой разницы в цене. Либо LAU до сих пор неэффективно управлялась со своими задачами и затраты были "взвинчены", либо компания теперь предлагает на тендере заниженные цены.

У госкомпании имеется обширная техническая база, которая в последние годы постоянно пополнялась. Берзиньш допускает, что это дало некоторые преимущества перед частниками, у которых нет столь мощной техники.

Тем временем глава LAU Вилнис Витковскис заявил, что было бы странно, если бы компания с огромным опытом не смогла бы подать конкурентоспособное предложение. В прошлом году госпредприятие значительно сократило административные расходы, а закупка материалов проходит по более выгодным ценам.

Однако Витковскис не пояснил, как расходы могли сократиться на одну пятую часть. Он отказался давать более подробные комментарии до формального окончания конкурса.

Министр сообщения указал, что в случае невыполнения договора возможны санкции, а также организация повторной закупки, если кто-то из поставщиков услуг не сможет обеспечить конкретный сервис. То есть, для LAU невыполнение договора в любом случае повлечет за собой последствия.

Витковскис уверен, что госпредприятие справится с выполнением работ. Он также подчеркнул, что предложение LAU является обдуманным и конкурентоспособным.

LAU является одной из немногих госкомпаний, которая каждый год заканчивает с прибылью. В прошлом году доходы предприятия составили три миллиона евро.Компания закупает ценное оборудование и материалы для содержания дорог, многие закупки ставятся под сомнение как слишком дорогие и несправедливые.

Одна из таких закупок стоила должностей руководству LAU. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало расследование девятимиллионного контракта с латгальской компанией Vlakon. Договор на закупку щебня получило только одно предприятие, а низкие цены, предложенные в конкурсе, пропали, что привело к убыткам в более 200 тысяч евро. Бывшего председателя правления LAU Владимира Кононова обвинили в бездействии.

По словам прокурора Эрика Богданова, Кононову предъявлено обвинение в бездействии государственного должностного лица, в результате чего страна имеет тяжелые последствия.

Богданов заявил, что Конанов подписывал соответствующий договор, который отличался от того, что подписало правление.

Nekā personīga известно, что член правления компании Анастасия Удалова избежала судопроизводства. Она была ответственной за закупки и очевидно была хорошо осведомлена о планах омбудсменов и оставила должность за день до обысков KNAB в LAU. KNAB просило ее обвинить, но прокурор закрыл дело против нее. Она также не участвует в деле и в качестве свидетеля.

Удалова стала совладельцем косметической компании Dzintars Production, принадлежащей Олегу Осиновскому, который теперь является простым пенсионером.

LVC пока не объявило результаты конкурса, поскольку проводится оценка участников тендера. Однако эксперты считают, что больших изменений не будет, поскольку вряд ли кого-то из опытных кандидатов дисквалифицируют из-за несоответствия формальностей.