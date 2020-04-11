За последние сутки больше всего заболевших Covid-19 зафиксировано в Риге

Большая часть или две трети констатированных за последние сутки случаев заболевания Covid-19 зарегистрированы в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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По данным ЦПКЗ, за последние сутки в Латвии констатировано 18 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 12 случаев приходится на Ригу. Таким образом всего новым коронавирусом заразились 348 рижан.

В Юрмале и Елгаве по одному новому случаю, таким образом в этих городах 31 и 23 инфицированных соответственно.

Общее число инфицированных Covid-19 в Латвии составляет 630 человек, умерло три пациента. В отношении еще двоих пациентов, которые скончались вне стационара, ожидается заключение патологоанатома о причинах смерти.

На данный момент 36 пациентов находятся в стационаре, из них у 34 выявлен Covid-19 в среднетяжелой форме, а у двоих — в тяжелой.

Covid-19 констатирован в 58 самоуправлениях.

Наибольшее число заболевших констатировано в возрастной группе от 30 до 39 лет. За последние сутки три человека, входящие в эту возрастную группу, заразились коронавирусом. Общее число заболевших в этой возрастной категории достигло 159 человек. Covid-19 выявлен также у 123 человек в возрасте от 40 до 49 лет. За минувшие сутки коронавирусная инфекция была зарегистрирована у четырех человек, попадающих в эту возрастную группу.

В возрастной группе свыше 60 лет за последние 24 часа выявлено 114 случаев заражения — на четыре больше, чем в предыдущий день, а в возрасте от 50 до 59 лет зарегистрировано на два случая больше — 101.

Дети по-прежнему в наименьшей степени подвержены воздействию Covid-19 — ни один ребенок не заболел за последние сутки, а число заболевших в возрасте до 19 лет пополнилось лишь на три человека и достигло 22 пациентов. В общей сложности диагностировано 36 случаев заражения Covid-19 в этих двух возрастных группах.