За последние сутки умер еще один пациент с Covid-19, подтверждено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 70-75 лет и имел хронические заболевания.
Вчера в Латвии сделано 1951 тест на Covid-19, в целом с начала эпидемии — 105 504.
Covid-19 подтвержден у 1061 человека, 741 выздоровел, 24 человека скончались.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что вчера в стационар доставлен один пациент Covid-19, в больницах продолжают лечение 23 больных новым коронавирусом, в том числе у 20 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Из больниц выписаны 149 пациентов, переболевших Covid-19.