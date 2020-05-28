За последние сутки умер еще один пациент с Covid-19, подтверждено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 70-75 лет и имел хронические заболевания.

Вчера в Латвии сделано 1951 тест на Covid-19, в целом с начала эпидемии — 105 504.

Covid-19 подтвержден у 1061 человека, 741 выздоровел, 24 человека скончались.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что вчера в стационар доставлен один пациент Covid-19, в больницах продолжают лечение 23 больных новым коронавирусом, в том числе у 20 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписаны 149 пациентов, переболевших Covid-19.