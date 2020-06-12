За последние сутки умер один пациент с Covid-19, подтверждено два новых случая

За последние сутки умер еще один пациент с Covid-19, подтверждено два новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 75-80 лет и имел хронические заболевания.

Вчера в Латвии сделано 1298 тестов на Covid-19, в целом с начала эпидемии — 124 662.

Covid-19 подтвержден у 1096 человек, 818 выздоровели, 27 человек скончались.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в больницах продолжают лечение 10 больных новым коронавирусом, в том числе у 7 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписаны 168 пациентов, переболевших Covid-19.