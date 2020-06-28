За последние сутки в Латвии выявлен лишь один новый случай заражения Covid-19

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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За прошедшие сутки сделано 1042 теста на Covid-19.

С начала пандемии в Латвии проведено 147 916 тестов на новый коронавирус, заболевание выявлено у 1116 человек.

932 заболевших Covid-19 человека выздоровели, что составляет 84% всех случаев, а 30 человек скончались.

В течение последних суток не было госпитализировано ни одного пациента с Covid-19. В настоящее время в больницах проходят лечение семь пациентов, из них у шести заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.