За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19

За последние сутки в Латвии проведено 2292 теста на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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С начала пандемии в Латвии сделано 145 086 тестов на коронавирус, заболевание выявлено у 1112 человек. 932 человека выздоровели, 30 умерли.

В течение последних суток не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах проходят лечение восемь пациентов: у семи заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 176 пациентов, переболевших Covid-19.