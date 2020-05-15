За последние сутки в Латвии выявлено 8 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Вчера в Латвии сделано 2156 тестов на Covid-19, а в целом с начала эпидемии проведен 85 431 анализ, Covid-19 подтвержден у 970 человек.

627 человек уже выздоровели, 19 скончались.

Вчера в больницу доставлено 5 новых пациентов в Covid-19, лечение в стационарах проходят 28 человек, у 25 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 123 человек, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья.