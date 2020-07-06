За последние сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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За сутки проведен 692 теста на Covid-19. В целом за время пандемии в Латвии сделано 158 518 тестов, заболевание выявлено у 1127 человек.

Выздоровели 1000 человек, умерли 30 человек.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. Из больниц выписан 181 пациент.

Большинство новых случаев заражения связано с людьми, которые приехали в Латвию из-за границы. SKPC напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции людям, которые вернулись из стран повышенного риска. Подробно о том, что можно и что нельзя на самоизоляции — здесь.