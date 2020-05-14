За последние сутки выявлено 11 новых случаев Covid-19
Foto: LETA

За последние сутки в Латвии проведено 2029 тестов на Covid-19, заболевание выявлено у 11 пациентов, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом с начала эпидемии проведено 83 275 анализов на Covid-19, наличие заболевания подтверждено у 962 человек. Примерно две трети или 627 заболевших уже выздоровели, а 19 человек скончались.

Сейчас в стационарах лечение проходит 27 человек с Covid-19, в том числе за последние сутки госпитализировано три пациента. У 25 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 118 человек, переболевших Covid-19.

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