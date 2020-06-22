За последний год автовладельцы-Лиги были менее сознательным, чем автовладельцы-Янисы

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) обобщило данные об автовладельцах с именами Лига и Янис — их классах Bonus-Malus и размере возмещений в связи с вызванными ими дорожно-транспортными происшествиями.

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Автовладельцы Лиги по сравнению с автовладельцами Янисами на данный момент пропорционально больше относятся к классам Bonus-Malusс высоким риском (1 — 5) — 93 Лиги и 542 Яниса, что, пропорционально общему числу автовладельцев с такими же именами, равно 1,9 % и 1,3 %. К 6 (начальному) классу относятся 13,83 % автовладельцев с именем Лига и 12,08 % автовладельцев с именем Янис. В свою очередь к классам с низким риском (7 — 17) относятся 84,27 % Лиг и 86,62 % Янисов.

Также, оценив самые крупные выплаченные возмещения за последнее время (начиная с 25.06.2019.) в связи с ДТП, вызванными транспортными средствами автовладельцев Лиг и Янисов, был сделан вывод, что ДТП, вызванные транспортными средствами, принадлежащими представительницам прекрасного пола, понесли за собой более тяжелые финансовые последствия.

Наибольшая сумма возмещения после ДТП, вызванного автомобилем Лиги, составляет 25,92 тысячи евро (вторая самая крупная выплата — 20,46 тысяч евро), а возмещение после ДТП, вызванного автомобилем Яниса — 24,59 тысяч евро (вторая самая крупная выплата — 18,28 тысяч евро).

Данные LTAB показывают, что в период времени с 1 января 2020 года до нынешнего момента Янисы получили 199,68 тысяч евро в качестве возмещения после ДТП, а Лиги — 43,61 тысячи евро. За последние 10 лет (2010 — 2019) Янисы по полису OCTA получили 3,02 миллиона евро, а Лиги — 387 тысяч евро.