За последний год более чем у четверти жителей Латвии ухудшились отношения с близкими

Оценивая отношения с близкими за последний год, более четверти или 27% опрошенных латвийцев ответили, что взаимодействие ухудшилось, свидетельствуют данные опроса аптеки Benu.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

62% респондентов также заявляют, что отношения с близкими за последний год не изменились, 7% даже улучшились, но еще 4% затруднились дать конкретный ответ.

Женщины сообщают о несколько более частом ухудшении отношений с близкими. 27% представительниц слабого пола заявили, что отношения ухудшились за последний год. У мужчин этот показатель составляет 26%.

В то же время женщины с большей вероятностью скажут, что время пандемии оказало положительное влияние на отношения: так утверждают 8% по сравнению с 6% мужчин. Также 61% женщин и 63% мужчин указали, что их отношения с родственниками не изменились во время пандемии.

Молодые люди чаще сообщают об ухудшении отношений с родственниками. Например, 36% молодых людей в возрасте 18-24 лет заявили, что их отношения с близкими ухудшились за последний год. В возрастной группе 25-34 лет таких 35%.

А вот среди тех, кому 55-74 года, зафиксировавших в последний год ухудшение отношений с близкими значительно меньше: всего 19%.

Зато люди среднего возраста чаще отмечали, что отношения за последние двенадцать месяцев улучшились: 9% лиц в возрасте 45–54 лет по сравнению с 5–8% в остальных возрастных группах.

26% как латышей, так и русских говорят, что их отношения с родственниками ухудшились за последний год. Однако русскоязычные чаще дают оценку не просто ухудшились, а "существенно ухудшились". Если среди латышей оценивают ситуацию таким образом 5% опрошенных, то среди русскоязычных — 10%. За время пандемии отношения с близкими не претерпели изманений у 62% латышей и 65% русских, улучшились — у 7% латышей и 4% русских.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией Gemius, в ноябре было опрошено 3109 респондентов.