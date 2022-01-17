За последнюю неделю стремительно вырос уровень заболеваемости Covid-19 в рижских школах
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За неделю значительно увеличилась заболеваемость Covid-19 в школах Риги. Об этом свидетельствует информация, собранная Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы.

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Если неделю назад Covid-19 затронул 11 рижских школ и семь детских садов, то в начале этой недели — уже 63 школы, 22 дошкольных учреждения, одну музыкальную школу и одну спортивную школу.

В настоящее время дистанционное обучение для всего класса или частичное дистанционное обучение определено в 350 классных группах, 33 дошкольных группах, а также шести группах в спортивных школах.

Как пояснили агентству LETA в департаменте, руководители школ с более высокой заболеваемостью Covid-19 рассмотрят возможность прибегнуть к принципу ротации. В свою очередь, решение о переходе на полностью дистанционный процесс обучения в школе может быть принят только по рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По словам директора Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрия Перевощикова, ситуацию в образовательных учреждениях в настоящее время нельзя оценивать как критическую.

Как сообщил Перевощиков, случаи Covid-19 были выявлены примерно в четырех из 100 протестированных на прошлой неделе классов, что, по словам эксперта, все еще значительно ниже, чем в конце октября, во время предыдущего роста заболеваемости.

"На данный момент мы не рассматриваем ситуацию в учебных заведениях как критическую. Конечно, какие-то учреждения могли пострадать больше, какие-то меньше", — заключил эпидемиолог.

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