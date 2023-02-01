За последнюю неделю в Латвии снизилась интенсивность гриппа

На прошлой неделе, с 23 по 29 января, в Латвии снизилась средняя интенсивность гриппа, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
На прошлой неделе было зарегистрировано 429,4 случая гриппа на 100 тысяч жителей, тогда как неделей ранее было 502,9 случая. Самая высокая заболеваемость гриппом наблюдается у детей в возрасте от 5 до 14 лет.
Данные ЦПКЗ показывают, что число пациентов, обратившихся в амбулаторные медицинские учреждения с острыми инфекциями верхних дыхательных путей, несколько уменьшилось: на этой неделе их было 1515, или в среднем 2007,7 на 100 000 жителей, по сравнению с 1627 пациентами неделей ранее. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована у детей до четырехлетнего возраста.
С начала сезона гриппа в Латвии лабораторно подтвержден 721 случай заболевания гриппом, а семейные врачи сообщили о 2943 клинически подтвержденных случаях.
От вовлеченных в мониторинг стационаров получена информация о 941 госпитализированном больном гриппом и 172 госпитализированных пациентах с вызванной гриппом пневмонией.
Также получена информация о 48 случаях смерти пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом типа А, преимущественно лиц старше 60 лет, страдавших рядом сопутствующих заболеваний. Из них 21 пациент не был вакцинирован против гриппа, у 26 пациентов статус вакцинации неизвестен, один пациент был привит против гриппа.
При этом за минувшую неделю в Латвии лабораторно подтверждено 154 случая Covid-19, а неделей ранее — 177 случаев Covid-19. По сравнению с прошлой неделей доля положительных образцов SARS-CoV-2 увеличилась на 0,2%.
От больниц, участвующих в мониторинге, поступило 61 сообщение о госпитализированных пациентах с инфекцией Covid-19. Кроме того, за предыдущую неделю было зарегистрировано восемь смертей пациентов с коронавирусом.
В целях снижения риска тяжелых заболеваний и летального исхода вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 рекомендуется всем, однако в особенности людям, которые переносят инфекции верхних дыхательных путей в тяжелой форме с высоким риском осложнений.
Подать заявку на вакцинацию можно у своего семейного врача, в медицинских учреждениях, кабинетах вакцинации или на портале "manavakcina.lv". Привиться против гриппа и Covid-19 можно одновременно.