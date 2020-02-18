За превышение полномочий с должности снята член правления Приморской больницы Эвия Силиня, сообщил представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

Такое решение было принято во вторник на прошедшем в министерстве внеочередном собрании держателя долей капитала.

В ходе проведенных в Приморской больнице проверок было констатировано, что член правления Силиня превысила должностные полномочия, установив для себя дополнительное вознаграждение, выходящее за рамки, установленные в единой системе вознаграждения.

В ходе проверки выяснилось, что на заседаниях правления больницы был утвержден список должностей, в который включены должности, которые занимает Силиня, получая за это вознаграждение — детский психиатр и психиатр-дежурный врач. Таким образом, Силиня принимала решения о назначаемом ей вознаграждении, подчеркнул Шнейдерс, добавив, что член правления больницы не имеет права получать за выполнение других должностных обязанностей вознаграждение, выходящее за рамки, установленные в единой системе вознаграждения. Поэтому Силиню решено было снять с должности члена правления больницы.

Силиня была назначена в правление Приморской больницы 6 октября 2016 года, и срок ее полномочий должен был завершиться 20 августа 2022 года.

На данный момент работу в правлении Приморской больницы продолжает председатель правления больницы Артурс Берзиньш.

Чтобы убедиться в отсутствии подобных случаев в других больницах, министр здравоохранения Илзе Винькеле распорядилась провести проверки и в других находящихся за пределами Риги капитальных обществах, держателем долей капитала в которых является Минздрав.