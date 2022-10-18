За превышение полномочий сместили с должности главу центра реабилитации Vaivari

Во вторник, 18 октября, в Министерстве здравоохранения прошло срочное собрание членов национального центра реабилитации Vaivari. В ходе собрания было принято решение отстранить от должности председателя правления Анду Нулле — в связи с утратой доверия. Об этом порталу Delfi сообщили в министерстве.

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В ходе служебной проверки были констатированы следующие факты управления Vaivari — принятие определенных решений в случае конфликта интересов, вклад ресурсов капитального общества в проекты, финансируемые ERAF, в результате чего обслуживалась врачебная практика Нулле, строительство нового амбулаторного центра, в котором вне конкурса обозначены помещения для практики Нулле, а также трудоустройство родственников на ответственные должности вне конкурса.

В связи с этим на собрании было принято решение, что председатель правления Vaivari Нулле больше не может продолжать занимать свою должность.

Нулле занимала эту должность с 2011 года.

Так как Vaivari достиг размера крупного общества капитала, чтобы обеспечить более эффективное стратегическое управление, Министерство здравоохранения также внесло изменения в устав общества капитала, увеличив количество членов правления с 2 до 3, и планирует назначить в правление 3 членов правления.

Чтобы после смещения Нулле с должность общество могло сохранить исполнительные способности правления, на срочном собрании на должность председателя правления утвердили Илуту Риекстиню, а на должность члена правления — Маргариту Эпермане. Также на должности члена правления продолжит работу Мартиньш Олиньш.

Илута Риекстиня с 2019 года занимает должность члена правления Детской клинической университетской больницы, отвечая за финансовое планирование и управление бухгалтерским учетом, управление экономическими и статистическими процессами, процессами закупок и контрактов, а также вопросы электронного здравоохранения и управление инвестиционными проектами.

Маргарита Эпермане с сентября этого года руководит Баусской больницей, а ранее была председателем правления Екабпилсской региональной больницы и работала директором Департамента контроля и надзора Национальной службы здравоохранения.

Илута Риекстиня и Маргарита Эпермане были назначены в среду, 19 октября, и будет занимать должности до тех пор, пока на конкурсной основе в соответствии с законом об управлении долями капитала публичных образований и акционерных обществ не назначат новых членов правления.

Правление должно обеспечивать непрерывность медицинских услуг и улучшение состояния пациентов, в том числе особо поддерживая оказание медицинских услуг для украинских мирных жителей и военных.

Кроме того, правление должно обеспечить финансовую и экономическую стабильность общества, осуществляя необходимые закупки, сотрудничать с Юрмальской городской думой и обеспечивать коммуникацию с персоналом.