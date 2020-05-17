За прошедшие сутки больше всего заболевших Covid-19 - в Риге

Число рижан, у которых лабораторный анализ подтвердил Covid-19, выросло на восемь человек. Из них большинство приходится на муниципальный женский приют на ул. Эйженияс. Всего на счету столицы теперь 534 зараженных.
За прошлые сутки также по одному инфицированному новым коронавирусом выявили в Валмиере и Лиепае. В этих городах теперь соответственно 27 и 22 заболевших. Всего в Латвии количество инфицированных достигло 1008.
Случаи заболевания Covid-19 на данный момент выявлены уже в 76 самоуправлениях: Айзкраукльском, Айзпутском, Аматском, Алойском, Алуксненском, Алсунгском, Адажском, Бабитском, Балдонском, Бауском, Беверинском, Буртниекском, Царникавском, Цесисском, Дагдском, Даугавпилсском, Добельском, Дурбском, Энгурском, Гаркалнском, Гробиньском, Иецавском, Икшкильском, Елгавском, Карсавском, Коценском, Кокнесском, Крустпилсском, Кулдигском, Кегумском, Кекавском, Лиелвардском, Лимбажском, Лигатнесском, Мазсалацском, Малпилсском, Марупском, Мерсрагском, Неретском, Огрском, Олайнском, Озолиенкском, Паргауйском, Прейльском, Приекульском, Раунском, Резекненском, Риебиньском, Ропажском, Ругайском, Руйиенском, Салацгривском, Саласпилсском, Салдусском, Саулкрастском, Сейском, Сигулдском, Скриверском, Скрундском, Смилтенском, Стопиньском, Талсинском, Тукумском, Валкском, Вецумниекском и Вентспилсском краях, а также в крупных городах — Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе.