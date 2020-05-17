За прошедшие сутки больше всего заболевших Covid-19 - в Риге

Число рижан, у которых лабораторный анализ подтвердил Covid-19, выросло на восемь человек. Из них большинство приходится на муниципальный женский приют на ул. Эйженияс. Всего на счету столицы теперь 534 зараженных.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

За прошлые сутки также по одному инфицированному новым коронавирусом выявили в Валмиере и Лиепае. В этих городах теперь соответственно 27 и 22 заболевших. Всего в Латвии количество инфицированных достигло 1008.

Случаи заболевания Covid-19 на данный момент выявлены уже в 76 самоуправлениях: Айзкраукльском, Айзпутском, Аматском, Алойском, Алуксненском, Алсунгском, Адажском, Бабитском, Балдонском, Бауском, Беверинском, Буртниекском, Царникавском, Цесисском, Дагдском, Даугавпилсском, Добельском, Дурбском, Энгурском, Гаркалнском, Гробиньском, Иецавском, Икшкильском, Елгавском, Карсавском, Коценском, Кокнесском, Крустпилсском, Кулдигском, Кегумском, Кекавском, Лиелвардском, Лимбажском, Лигатнесском, Мазсалацском, Малпилсском, Марупском, Мерсрагском, Неретском, Огрском, Олайнском, Озолиенкском, Паргауйском, Прейльском, Приекульском, Раунском, Резекненском, Риебиньском, Ропажском, Ругайском, Руйиенском, Салацгривском, Саласпилсском, Салдусском, Саулкрастском, Сейском, Сигулдском, Скриверском, Скрундском, Смилтенском, Стопиньском, Талсинском, Тукумском, Валкском, Вецумниекском и Вентспилсском краях, а также в крупных городах — Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе.