За прошедшие сутки два новых случая Covid-19 были зарегистрированы в Сигулдском крае, а пять - в Риге

За предыдущие сутки наибольшее количество случаев инфицирования Covid-19 — пять — было зарегистрировано в Риге, а еще два случая заболевания были констатированы в Сигулдском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

В столице на данный момент зафиксировано 523 случая заражения из 946 случаев по всей Латвии. В Сигулдском крае вместе с двумя констатированными за последние стуки случаями число инфицированных Covid-19 жителей достигло 11 человек.

На данный момент заболевание Covid-19 было зафиксировано в 74 самоуправлениях Латвии.

Как сообщалось, за последние сутки выявлено семь новых случаев Covid-19.

Вчера в Латвии сделано 555 тестов на Covid-19. В целом с начала эпидемии проведено 77 147 анализов, Covid-19 подтвержден у 946 человек.

464 человека уже выздоровели, 18 человек скончались.

Сейчас в стационарах лечение проходят 30 человек с Covid-19, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 109 человек, переболевших Covid-19.