За прошедшие сутки не зафиксировано ни одного нарушения ограничений по Covid-19
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За прошедшие сутки Госполиция не завела ни одного дела о несоблюдении установленных на время чрезвычайной ситуации ограничений, сообщили агентству LETA в Госполиции.

При этом за сутки полиция провела 155 проверок соблюдения ограничений.

В свою очередь с прошлой субботы Госполиция завела 16 дел о несоблюдении ограничений.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленной правительством чрезвычайной ситуации, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц — от 140 до 5000 евро.

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LETA

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LETA
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