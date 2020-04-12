За прошедшие сутки в Латвии 21 новый случай заболевания коронавирусом

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) за прошедшие сутки констатировал 21 новый случай заболевания Covid-19. Всего были проверены 418 человек.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Таким образом, общее число заболевших в Латвии составляет 651 человек. Из них госпитализированы 43, двое в тяжелом состоянии.

В Латвии умерли 5 пациентов с Covid-19. Почти все они были пожилыми людьми с хроническими и другими побочными заболеваниями.

Как уже сообщалось, в конце марта в Латвии началась неконтролируемая передача заболевания в обществе. Хотя число новых заболевших в последние недели снизилось, специалисты предупреждают, что первая волна заболевания не пройдена. Поэтому правительство продлило чрезвычайную ситуацию до 12 мая.